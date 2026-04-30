ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
345
Час на прочитання
1 хв

Російська армія знову атакувала великий обласний центр: подробиці від влади

Від ранку у Дніпрі кілька разів оголошували тривоги, під час яких лунали потужні вибухи.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Дим після вибуху. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У четвер, 30 квітня, російська армія посеред дня вдруге атакувала Дніпро. Під час тривоги знову сталися вибухи.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

«Ворог атакував Дніпро. У місті виникла пожежа. Попередньо, ніхто не постраждав», — повідомив чиновник.

Зауважимо, чергову тривогу в обласному центрі оголосили о 12:31. Вона була пов’язана із загрозою БпЛА і тривала пів години. У місті сталося кілька вибухів.

Атака на Дніпро 30 квітня

Просто посеред дня РФ атакувала Дніпро безпілотниками. Через «приліт» у місті виникли пожежі, зокрема, зайнялися автомобілі та автобус, руйнувань зазнав магазин.

Щонайменше одна жінка загинула. Кількість постраждалих зросла до 11. П’ятеро травмованих госпіталізували. Один чоловік перебуває у важкому стані. Решта поранених — у стані середньої тяжкості.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
345
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie