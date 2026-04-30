- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 345
- Час на прочитання
- 1 хв
Російська армія знову атакувала великий обласний центр: подробиці від влади
Від ранку у Дніпрі кілька разів оголошували тривоги, під час яких лунали потужні вибухи.
У четвер, 30 квітня, російська армія посеред дня вдруге атакувала Дніпро. Під час тривоги знову сталися вибухи.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
«Ворог атакував Дніпро. У місті виникла пожежа. Попередньо, ніхто не постраждав», — повідомив чиновник.
Зауважимо, чергову тривогу в обласному центрі оголосили о 12:31. Вона була пов’язана із загрозою БпЛА і тривала пів години. У місті сталося кілька вибухів.
Атака на Дніпро 30 квітня
Просто посеред дня РФ атакувала Дніпро безпілотниками. Через «приліт» у місті виникли пожежі, зокрема, зайнялися автомобілі та автобус, руйнувань зазнав магазин.
Щонайменше одна жінка загинула. Кількість постраждалих зросла до 11. П’ятеро травмованих госпіталізували. Один чоловік перебуває у важкому стані. Решта поранених — у стані середньої тяжкості.