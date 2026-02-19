ТСН у соціальних мережах

Російська армія знищила ферму на Харківщині: під завалами загинуло близько сотні тварин

На Харківщині через російський обстріл ферми загинуло 100 свиней та поранено чоловіка.

На Харківщині через російський обстріл ферми загинуло 100 свиней та поранено чоловіка.

У селі Дворічний Кут Харківської області внаслідок ворожої атаки постраждало сільськогосподарське підприємство. Через російську атаку, виникла масштабна пожежа.

Про це повідомили у ДСНС України.

За даними рятувальних служб, ворожий удар прийшовся по будівлі ферми. Внаслідок влучання спалахнув дах споруди, а сама будівля зазнала значних пошкоджень. Під час атаки отримав поранення чоловік, наразі інформація про стан його здоров’я уточнюється.

Особливо тяжких втрат зазнав тваринницький сектор господарства: через обстріл загинуло близько 100 голів свиней. На місці події працювали підрозділи ДСНС. До ліквідації наслідків залучили не лише вогнеборців, а й фахівців-піротехніків.

Нагадаємо, раніше російські війська атакували критичну інфраструктуру Херсонської громади. Це призвело до масштабних знеструмлень та ймовірних проблем із водопостачанням.

Раніше ми писали, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга надав конкретні приклади атак на власність компаній зі США, серед яких офіс авіагіганта Boeing у Києві, завод електроніки Flex у Мукачеві та потужності агропромислової компанії Bunge у Дніпрі.

