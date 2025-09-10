ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
838
1 хв

Російська армія зруйнувала швейну фабрику на Хмельниччині: фото наслідків

Місцеве підприємство зазнало значних руйнувань.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Атака РФ на швейну фабрику у Волочиську.

Атака РФ на швейну фабрику у Волочиську. / © Суспільне

Під час російської комбінованої атаки 10 вересня у Волочиську на Хмельниччині зруйновано швейну фабрику.

Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

“Ракетами і дронами було атаковано Волочиськ. Постраждало швейне виробництво, людські будинки, АЗС”, — наголосив він.

Під час атаки постраждали троє чоловіків. Наразі всі вони перебувають у Волочиській центральній районній лікарні. Один потерпілий — у реанімації.

Керівниця швейного виробництва у Волочиську Олена Огороднік розповіла “Суспільному”, що на підприємстві було проведено масштабний ремонт. Натомість ушкодження після атаки дуже великі. Приміщення повністю поруйновані.

Пошкоджена будівля швейної фабрики у Волочиську / © Суспільне

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Волочиськ на Хмельниччині. У міській раді повідомили, що сталися “прильоти” у складські приміщення виробничих потужностей. За інформацією ОВА, під час повітряної тривоги на території області було збито п'ять ворожих безпілотників.

