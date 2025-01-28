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Російська армія атакувала дронами Черкаську область: які наслідки

Російська армія атакувала дронами Черкаську область: які наслідки

Безпілотник. Фото: Сили оборони півдня.

Деталей атаки влада не повідомила.

Вночі 28 січня російська армія атакувала безпілотниками Черкаську область. В регіоні працювали сили ППО. Утім, не минулося без наслідків. 

Про це повідомив керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Чиновник не повідомив про деталі атаки та її наслідки. З його слів, усі служби працюють, щоб стабілізувати ситуацію в комунальній сфері. Для координації дій на місці розгорнуто штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

"Найголовніше - люди цілі", - додав він.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни вдарили дронами по Одесі. Минулося без загиблих. Втім, є руйнування.

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