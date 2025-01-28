Російська армія атакувала дронами Черкаську область: які наслідки

Деталей атаки влада не повідомила.
Вночі 28 січня російська армія атакувала безпілотниками Черкаську область. В регіоні працювали сили ППО. Утім, не минулося без наслідків.
Про це повідомив керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
Чиновник не повідомив про деталі атаки та її наслідки. З його слів, усі служби працюють, щоб стабілізувати ситуацію в комунальній сфері. Для координації дій на місці розгорнуто штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
"Найголовніше - люди цілі", - додав він.
Нагадаємо, цієї ночі росіяни вдарили дронами по Одесі. Минулося без загиблих. Втім, є руйнування.
Читайте також:
- Цієї ночі у сусідній країні збили російський "Шахед": деталі
- Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів
- Армія РФ атакувала критичну інфраструктуру на Прикарпатті: фото наслідків