Російська армія атакувала Івано-Франківську область: що відомо

На Прикарпатті тривога тривала пів години.
Вночі проти п'ятниці, 13 вересня, російська армія атакувала безпілотниками Івано-Франківську область. Тривога на Прикарпатті тривала від 02:55 до 03:26.
Про це повідомила керівниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
"Цієї ночі ворог знову атакував нашу область. Працювала ППО. Наразі всі відповідні служби ліквідовують наслідки повітряної атаки", - йдеться у повідомленні чиновниці.
З її слів, минулося без жертв та постраждалих.
Нагадаємо, цієї ночі у Хмельницькій області сталися вибухи. В небі над регіоном спрацювали сили ППО.
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