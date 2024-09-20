Російська армія атакувала Івано-Франківську область: що відомо

На Прикарпатті тривога тривала понад дві години.
Вночі 20 вересня російські військові атакували безпілотниками Івано-Франківську область. На Прикарпатті лунали потужні вибухи.
Про це повідомила керівниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
"Цієї ночі наша область знову зазнала ворожої атаки. Під час повітряної тривоги на Прикарпатті працювали сили ППО", - повідомила чиновниця.
За словами Онищук, минулося без травмованих. Чи є на Прикарпатті пошкодження чи руйнування, керівниця ОВА не повідомила.
Зауважимо, що в Івано-Франківській області тривога тривала понад дві години: 02:15 - 04:31. ПС попереджали про загрозу БпЛА. згодом моніторингові канали інформували про потужні вибухи на Прикарпатті.
Як повідомлялося, вночі у Рівненській області лунали вибухи. Під час повітряної тривоги, яка тривала від 03:53 до 05:32 спрацювала протиповітряна оборона.
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