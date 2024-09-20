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Російська армія атакувала Івано-Франківську область: що відомо

Російська армія атакувала Івано-Франківську область: що відомо

Безпілотник. / Фото: Associated Press

На Прикарпатті тривога тривала понад дві години.

Вночі 20 вересня російські військові атакували безпілотниками Івано-Франківську область. На Прикарпатті лунали потужні вибухи.

Про це повідомила керівниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

"Цієї ночі наша область знову зазнала ворожої  атаки. Під час повітряної тривоги на Прикарпатті працювали сили ППО", - повідомила чиновниця. 

За словами Онищук, минулося без травмованих. Чи є на Прикарпатті пошкодження чи руйнування, керівниця ОВА не повідомила.

Зауважимо, що в Івано-Франківській області тривога тривала понад дві години: 02:15 - 04:31. ПС попереджали про загрозу БпЛА. згодом моніторингові канали інформували про потужні вибухи на Прикарпатті. 

Як повідомлялося, вночі у Рівненській області лунали вибухи. Під час повітряної тривоги, яка тривала від 03:53 до 05:32 спрацювала протиповітряна оборона. 

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