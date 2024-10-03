Російська армія атакувала Івано-Франківську область: що відомо

Вночі проти четверга, 3 жовтня, російська армія атакувала безпілотниками Івано-Франківську область.

Про це повідомила керівниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

"Знову неспокійна ніч на Прикарпатті. Під час повітряної тривоги область зазнала ворожої атаки. На щастя, минулося без постраждалих. Дякуємо нашим силам ППО неба за їхню роботу", - йдеться у повідомленні.

Очільниця ОВА, деталей атаки не повідомила. Усі відповідні служби допомагають долати наслідки ворожих атак.

Зауважимо, що повітряна тривога на Прикарпатті тривала від 02:01 до 03:24. ПС попереджали про загрозу застосування ударних ворожих БпЛА.