Російська армія атакувала Одеську область ракетами і дронами: які наслідки

Цієї ночі російська окупаційна армія атакувала Одеську область ракетами та безпілотниками. Внаслідок ракетного удар загинула 62-річна жінка.

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Вночі ворог атакував Одещину ракетами та безпілотниками. Сили протиповітряної оборони працювали надзвичайно напружено, більшість ворожих цілей була знищена", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок російського ракетного обстрілу пошкоджено будівлі та автівки. Окрім того, сталося займання сухої трави, рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

На світанку окупаційна армія атакувала БпЛА. За словами Кіпера, загиблих та постраждалих немає, а суттєвих руйнувань інфраструктури також не зафіксовано.

Нагадаємо, протягом ночі у Києві лунали сильні вибухи. РФ атакувала столицю безпілотниками. У місті працювали сили ППО.

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