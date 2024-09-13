Російська армія атакувала Одесу "Шахедами": що відомо про наслідки і потерпілих

Вночі 13 вересня російські війська атакували Одесу та район ударними безпілотниками Shahed. Окупанти запустили дрони з тимчасово анексованого Криму.

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

В небі над регіоном спрацювали сили ППО. Втім, сталися падіння уламків збитих безпілотників в Одесі та районі. За попередньою інформацією, пошкоджено гаражі, скління у 20 приватних житлових будинках, чотири легкові автомобілі та дві прибудови до житлових будинків.

Окрім того, одна людина отримала травми: у 74-річного чоловіка різана рана руки. Допомогу медики надали на місці.

"Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини", - наголосив Кіпер.

Як повідомлялося, вночі 13 вересня окупанти скинули авіабомбу на Охтирку. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, господарчі споруди, автомобілі, будівлі підприємства.

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