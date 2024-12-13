Російська армія атакувала ракетами Хмельницьку область: деталі від влади

Інформації про потерпілих немає.

Зранку 13 грудня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Хмельницькій області. У регіоні спрацювали сили ППО.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Під час сигналу "Повітряна тривога" наші сили ППО в межах Хмельницької області збили шість ракет", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено фасад будинку, вікна приватного будинку в одному із населених пунктів Хмельниччини. За словами голови, звернень щодо травмованих чи загиблих не надходило.

Як повідомлялося, вночі та зранку 13 грудня РФ вдарила ракетами різних типів і дронами по Україні. Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено 287 засобів повітряного нападу: 94 ракети та 193 БпЛА.

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