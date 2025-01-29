Російська армія атакувала Україну безпілотниками і балістикою: скільки дронів знищено

Вночі проти 29 січня російські військові атакували Україну 57 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також Б+балістичною ракетою "Іскандер-М". Сили ППО знищили 29 БпЛА. Також 15 дронів було локаційно втрачено.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни запускали Shahed із напрямків: Курська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська РФ та Чауди в анексованому Криму. Балістика також летіла з півострова.

"Станом на 09:30 підтверджено збиття 29-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Одеській областях", - наголосили військові.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Миколаївщина, Одещина, Харківщина, Київщина та Сумщина.

Нагадаємо, сьогодні зранку у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу. Існувала загроза ударів БпЛА.

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