Російська армія била по Україні ракетами Північної Кореї близько 50 разів - прокуратура

Армія Росії била по Україні ракетами Північної Кореї близько 50 разів.

Про це заявив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков та показав докази причетності Північної Кореї до виготовлення цих ракет.

Про це інформує Харківська обласна прокуратура у соціальних мережах.

На Харківщині є один офіційно зафіксований випадок використання ракети типу Hwasong 11 (KN-23/24).

«Ця ракета низької якості, вона відрізняється від ракет типу «Іскандер» і має недосконалу систему управління. Дальність польоту — близько 700 км. Багато випадків, коли ця ракета вибухає у повітрі», — сказав Олександр Фільчаков.

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«Ми отримали відповідні висновки національних і міжнародних експертів. Саме цією ракетою окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова 2 січня цього року», — підкреслив очільник облпрокуратури.

Нагадаємо, Сеул приголомшив заявою щодо кількості боєприпасів, які КНДР передала Росії.

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