Російська армія деградована, деморалізована, розкрадена: екссоратник Путіна Пугачов про війну в Україні

Пугачов висловив переконання: в Україні все закінчиться швидко і добре.
Мільярдер, банкір, власник "Міжпромбанку", міжнародний інвестор, громадський діяч і політик Сергій Пугачов свого часу близько спілкувався і працював із Путіним, сприяв його просуванню на пост президента Сергій Пугачов висловив переконання, що в Україні все закінчиться швидко і добре.
Про це він розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону, повідомляють "Факти".
На його думку, Путін абсолютно не розуміє Україну та українців, а також і свою армію. Сергій Пугачов вважає, що Путін на території України все, що міг, уже зробив, а те, до якої межі глава Кремля може дійти у цій війні, — технічне, військове питання.
За словами Пугачова, Путін боїться військової змови та перевороту, і тому в його оточенні немає людей, які служили в армії, навіть міністр оборони.
За спостереженнями Пугачова, за 20 років правління Путіна російська армія деградована, деморалізована, розкрадена. Це один із об'єктів розкрадання бюджетних коштів. До цього часу Шойгу з цим справлявся блискуче.
"Готовність армії вторгатися в Україну ми бачимо по розкиданих старих танках, БТРах, випущених ще до афганської війни. Коли почалася грузинська війна, Сердюков (ред. - міністр оборони Росії з 2007 по 2012 рік) мені сказав, що після контрольної підготовки до війни близько 35% машин просто не завелися, а з тих, що завелися, 50% заглухли дорогою до Грузії. Зараз все набагато гірше", — запевняє бізнесмен.
Втрати росіян, які воюють проти України:
В Міноборони оприлюднили загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.03.
Вони орієнтовно склали:
- особового складу - 9166 осіб (вбиті і поранені),
- танків ‒ 251 од,
- бойових броньованих машин ‒ 939 од,
- артилерійських систем –105 од,
- РСЗВ - 50 од,
- засоби ППО - 18 од,
- літаків – 33 од (уточнюється),
- гелікоптерів – 37 од,
- автомобільної техніки - 404 од,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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