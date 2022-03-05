Російська армія деградована, деморалізована, розкрадена: екссоратник Путіна Пугачов про війну в Україні

Пугачов висловив переконання: в Україні все закінчиться швидко і добре.

Мільярдер, банкір, власник "Міжпромбанку", міжнародний інвестор, громадський діяч і політик Сергій Пугачов свого часу близько спілкувався і працював із Путіним, сприяв його просуванню на пост президента Сергій Пугачов висловив переконання, що в Україні все закінчиться швидко і добре.

Про це він розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону, повідомляють "Факти".

На його думку, Путін абсолютно не розуміє Україну та українців, а також і свою армію. Сергій Пугачов вважає, що Путін на території України все, що міг, уже зробив, а те, до якої межі глава Кремля може дійти у цій війні, — технічне, військове питання.

За словами Пугачова, Путін боїться військової змови та перевороту, і тому в його оточенні немає людей, які служили в армії, навіть міністр оборони.

За спостереженнями Пугачова, за 20 років правління Путіна російська армія деградована, деморалізована, розкрадена. Це один із об'єктів розкрадання бюджетних коштів. До цього часу Шойгу з цим справлявся блискуче.

"Готовність армії вторгатися в Україну ми бачимо по розкиданих старих танках, БТРах, випущених ще до афганської війни. Коли почалася грузинська війна, Сердюков (ред. - міністр оборони Росії з 2007 по 2012 рік) мені сказав, що після контрольної підготовки до війни близько 35% машин просто не завелися, а з тих, що завелися, 50% заглухли дорогою до Грузії. Зараз все набагато гірше", — запевняє бізнесмен.

Втрати росіян, які воюють проти України:

В Міноборони оприлюднили загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.03.

Вони орієнтовно склали:

особового складу - 9166 осіб (вбиті і поранені),

танків ‒ 251 од,

бойових броньованих машин ‒ 939 од,

артилерійських систем –105 од,

РСЗВ - 50 од,

засоби ППО - 18 од,

літаків – 33 од (уточнюється),

гелікоптерів – 37 од,

автомобільної техніки - 404 од,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: