"Російська армія для нас, як солодка булочка" – командир окремого спецпідрозділу Інтернаціонального легіону

До лав легіону бажають вступити від 20 до 30 тисяч іноземців.

В Україну воювати проти російських окупантів прибули добровольців з різних країн. Для цього був сформований Інтернаціональний легіон.

Про його роботу розповів командир спецпідрозділу Інтернаціонального легіону оборони України при ГУР МО, позивний Adviser в інтерв’ю для Associated Press.

"Російська армія для нас, як солодка булочка. Для армії, яка воює 9 років. У нас воюють чоловіки, середній вік яких 30 років. А у них те що я бачив, по 50 кілограмів, діти які тримати зброю не вміють, не те що воювати", - говорить він.

Командир спецпідрозділу додає, що бажаючих вступити в Легіон дуже багато - близько 20-30 тисяч осіб, які перебувають на кордоні між Польщею і Україною.

"Ми не можемо всіх взяти. Ми відбираємо дійсно професіоналів, які знають що таке спеціальне призначення. Вони тут не за гроші. Їхня мотивація – підтримання миру і демократії у всьому світі. Те, що вони побачили ті відео, спілкування з людьми, які знаходяться на цій території, яке їх вразило, тому вони приїхали підтримати нас. Американці це дійсно професіонали. У мене є люди з різних країн світу, вони дійсно професіонали", - говорить Adviser.

Нагадаємо, що розвідка Великої Британії прогнозує запеклі бої на околицях Києва вже у найближчі дні. Зазначається, що російські сили продовжують утримувати позиції на схід та захід від Києва, незважаючи на виведення певної кількості підрозділів.