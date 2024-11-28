Російська армія масовано атакує Україну ракетами: подробиці

Від самого ранку 28 листопада армія Російської Федерації атакує Україну ракетами. У повітряному просторі країни кілька типів ракет.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали. .

Від ночі РФ здійснює атаку на Україну. Спочатку окупанти атакували безпілотниками. Втім, близько 04:30 на російському аеродромі "Оленья" злетіли кілька бортів Ту-95МС та полетіли у південно-східному напрямку. Вже о 05:19 у всіх регіонах України було оголошено повітряну тривогу.

Станом на о 7:30 над Україною зафіксовано кілька типів груп ракет. Зокрема, на Черкащині та Чернігівщині. Ракети мають курс на захід, у напрямку Кривого Рогу та Одещини.

Моніторинги повідомили, що станом на 07:30 над Україною фіксують близько 25 крилатих ракет. багато, летять з різних напрямків. Зараз загроза для: Вінниччини, Чернігівщини, Полтавщини, Київщини, Херсонщини, Миколаївщини, Кіровоградщини та Черкащини.

Близько 07:50 моніторингові канали та ПС попередили про загрозу для Києві. Повідомляється, що ракети з різних боків заходять на столицю: в районі Борисполя курсом на столицю, на заході в районі Макарова та в районі Василькова.

Близько 08:00 стало відомо, що чимало ракет тримають курс на захід. Зокрема, в напрямку Житомира, Хмельницької та Вінницької областей, а також курсом на Тернопільщину.

Зауважимо, що у низці областей вже сталися вибухи та "прильоти". Зокрема, у Волинській, Одеській, Рівненській та Кіровоградській.