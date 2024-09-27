Російська армія масштабно вдарила по Ізмаїлу: пошкоджено будинки, є загиблі

На світанку 27 вересня російські військові масштабно атакували безпілотниками Ізмаїл Одеської області. Пошкоджено житлові будинки. Загинуло три людини.

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Сьогодні під ранок ворог вдався до масштабного терору Ізмаїлу. Росіяни запустили ударні безпілотники по півдню нашої області. Робота сил протиповітряної оборони тривала довго і напружено", - повідомив чиновник.

Загинуло три людини: дві жінки 1934 та 1955 років народження, а також 73-літній чоловік. Крім того, травмовано 11 людей. Серед потерпілих одна дитина.

Внаслідок атаки пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі та автомобілі. Внаслідок атаки спалахнуло декілька пожеж. Їх вдалося оперативно ліквідувати.

Безпілотник. / Фото: Associated Press

Ворог вдався до масштабного терору Ізмаїлу. Фото: Олег Кіпер.

Як повідомлялося, росіяни вдарили ракетою по Дніпру. Сталися руйнування на території промислового об’єкту.

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