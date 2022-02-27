Російська армія облаштувала понтонну переправу через Десну і Тетерів

Російська армія облаштувала понтонну переправу через Десну і Тетерів

З Білорусі переміщаються інженерні підрозділи.

Російські окупанти облаштовують понтонні переправи через українські річки, аби просуватися далі.

Про це повідомили у Генштабі.

Зокрема, противник облаштував понтонну переправу в районі населеного пункту Комарина через річку Десна та у районі Оране через річку Тетерів.

Для наведення переправ через річки Тетерів та Ірпінь, а також для матеріально-технічного забезпечення підрозділів окупантів з території Білорусі у напрямку Чорнобиля переміщуються інженерні підрозділи.