Російська армія обстріляла Олександропіль: одну людину поранено

Пошкоджено адміністративну будівлю.

Російська армія обстріляла Олександропіль у Донецькій області.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Внаслідок обстрілів окупантів поранено одну людину. Крім того, пошкоджено адміністративну будівлю.

До слова, російська армія 14 березня обстріляла Краматорськ та пошкодила фільтрувальну станцію в Донецькій області. За його словами, російський снаряд влучив у житловий квартал. У результаті атаки двоє людей загинуло.

Крім того, в Донецькій області внаслідок бойових дій знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію. Таким чином без води залишились Покровськ, Мирноград, Родинське, Селидове, Українськ, Новогродівка, Гірник, Білицьке, Білозерське, Водянське, частково — Добропілля. Всього без водопостачання залишилися понад 200 тисяч людей.

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