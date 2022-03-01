Російська армія обстріляла село в Житомирській області

Потерпілих нема.

У вівторок, 1 березня, о 16:00 російська армія запустила ракети селу Сінгури Житомирського району.

Про це повідомила в Facebook Новогуйвинської ОТГ депутатка Житомирської облради Тетяна Парфентієва.

Зазначається, що ракети впали у поле: у будинках поруч та місцевій школі повилітали шибки. Потерпілих немає. Місцеві жителі викладають відео і фото наслідків "руського міра".