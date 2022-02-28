Російська армія обстріляла Сєвєродонецьк: загинула жінка, є потерпілі

Загарбники не припиняють обстрілювати мирних мешканців.

Російські окупанти обстріляли Сєвєродонецьк у Луганській області.

Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації.

Обстріляно будинки:

вул. Донецька, 37, 42, 46, 33 та по вул. Гагаріна, 55,57,53: вибито скло з вікон;

вул. Гагаріна, 64 - пряме влучання: загинула жінка;

вул. Федоренко, б.42 : постраждала жінка з осколковими пораненнями, її шпиталізували;

є постраждалий між будинками по вул. Гагаріна, 53, 55: чоловік з осколковим пораненням, його стан важкий.

Російські окупанти обстріляли Сєвєродонецьк - по вул. Донецька, 37, 42, 46, 33 та по вул. Гагаріна, 55,57,53 вибито... Опубліковано Сергій Гайдай Понеділок, 28 лютого 2022 р.

Крім того, пряме потрапляння сталося у легковий автомобіль. На одній з вулиць пошкоджено газопровід.