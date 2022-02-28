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Російська армія обстріляла Сєвєродонецьк: загинула жінка, є потерпілі

Російська армія обстріляла Сєвєродонецьк: загинула жінка, є потерпілі

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Російська армія обстріляла Сєвєродонецьк: загинула жінка, є потерпілі

Фото: Сергій Гайдай

Загарбники не припиняють обстрілювати мирних мешканців.

Російські окупанти обстріляли Сєвєродонецьк у Луганській області.

Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації.

Обстріляно будинки:

  • вул. Донецька, 37, 42, 46, 33 та по вул. Гагаріна, 55,57,53: вибито скло з вікон;
  • вул. Гагаріна, 64 - пряме влучання: загинула жінка;
  • вул. Федоренко, б.42 : постраждала жінка з осколковими пораненнями, її шпиталізували;
  • є постраждалий між будинками по вул. Гагаріна, 53, 55: чоловік з осколковим пораненням, його стан важкий.

Російські окупанти обстріляли Сєвєродонецьк - по вул. Донецька, 37, 42, 46, 33 та по вул. Гагаріна, 55,57,53 вибито...

Опубліковано Сергій Гайдай Понеділок, 28 лютого 2022 р.

Крім того, пряме потрапляння сталося у легковий автомобіль. На одній з вулиць пошкоджено газопровід.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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