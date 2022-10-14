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Російська армія обстріляла Запоріжжя трьома ракетами С-300: можливі повторні атаки

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Російська армія обстріляла Запоріжжя трьома ракетами С-300: можливі повторні атаки

Фото: Telegram / Олександр Старух

Сьогодні зранку ворог поцілив в обласний центр трьома ракетами С-300.

Про це повідомленні у Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

Уражено об’єкти інфраструктури. На місці влучань виникли пожежі. Там вже працюють рятувальники.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Сьогодні можливі ще ракетні атаки.

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"Дотримуйтесь правил безпеки. Бережіть один одного", - йдеться в повідомленні. 

Обстріли українських міст

Запоріжжя знову під ударом росіяни: вони раніше випустили по обласному центру понад півтора десятка далекобійних боєприпасів.

Більшість ракет вибухнули на острові Хортиця та розбилися об скелястий берег Дніпра. Були влучання у дитячий освітній заклад, автосалон, вибухами пошкодило медустанову та житлові будинки. На жаль, і цього разу не минулося без втрат.

За ніч 12 жовтня Росія випустила по Запоріжжю близько семи ракет С-300.

11 жовтня росіяни скоїли масований обстріл Запорізької області, у результаті якого загинуло 7 людей. Ще стільки ж травмовані.

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Дата публікації
Перегляди
2285
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