Російська армія обстріляла Запоріжжя трьома ракетами С-300: можливі повторні атаки

Сьогодні зранку ворог поцілив в обласний центр трьома ракетами С-300.

Про це повідомленні у Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

Уражено об’єкти інфраструктури. На місці влучань виникли пожежі. Там вже працюють рятувальники.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Сьогодні можливі ще ракетні атаки.

"Дотримуйтесь правил безпеки. Бережіть один одного", - йдеться в повідомленні.

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Обстріли українських міст

Запоріжжя знову під ударом росіяни: вони раніше випустили по обласному центру понад півтора десятка далекобійних боєприпасів.

Більшість ракет вибухнули на острові Хортиця та розбилися об скелястий берег Дніпра. Були влучання у дитячий освітній заклад, автосалон, вибухами пошкодило медустанову та житлові будинки. На жаль, і цього разу не минулося без втрат.

За ніч 12 жовтня Росія випустила по Запоріжжю близько семи ракет С-300.

11 жовтня росіяни скоїли масований обстріл Запорізької області, у результаті якого загинуло 7 людей. Ще стільки ж травмовані.

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