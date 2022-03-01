Російська армія обстрілює житлові райони Маріуполя – фото, відео

Кількість потерпілих уточнюється.

У вівторок, російська армія цинічно обстріляла житлові райони Маріуполя.

Про це повідомили у Маріупольській міськраді.

t.me/mariupolrada

Внаслідок військового теракту постраждали кілька будинків по бул. Шевченка та школа №16 у тому ж районі. Крім того, обстріл знову зазнали житлові будинки в Лівобережному районі, а також територія КП "Комунальник". Наразі точна кількість потерпілих невідома.

t.me/mariupolrada

t.me/mariupolrada

"Окупанти з Росії ведуть справжній геноцид українського народу. Їхні дії нічим не відрізняються від тактики фашистсько-нацистських військ, які від 41-го до 43-го окупували та брали в блокаду цілі міста. Вони не відрізняються від нацистів, які безжально вбивали жінок та дітей. Майже 80 років тому Україна відбила напади фашистів. Відіб'ємо і зараз",- заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.