Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Російська армія обстрілює житлові райони Маріуполя – фото, відео

Російська армія обстрілює житлові райони Маріуполя – фото, відео

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Російська армія обстрілює житлові райони Маріуполя – фото, відео

t.me/mariupolrada

Кількість потерпілих уточнюється.

У вівторок, російська армія цинічно обстріляла житлові райони Маріуполя.

Про це повідомили у Маріупольській міськраді.

© t.me/mariupolrada
t.me/mariupolrada

Внаслідок військового теракту постраждали кілька будинків по бул. Шевченка та школа №16 у тому ж районі. Крім того, обстріл знову зазнали житлові будинки в Лівобережному районі, а також територія КП "Комунальник". Наразі точна кількість потерпілих невідома.

© t.me/mariupolrada
t.me/mariupolrada
© t.me/mariupolrada
t.me/mariupolrada

"Окупанти з Росії ведуть справжній геноцид українського народу. Їхні дії нічим не відрізняються від тактики фашистсько-нацистських військ, які від 41-го до 43-го окупували та брали в блокаду цілі міста. Вони не відрізняються від нацистів, які безжально вбивали жінок та дітей. Майже 80 років тому Україна відбила напади фашистів. Відіб'ємо і зараз",- заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація