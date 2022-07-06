Російська армія перетворила найбільшу в Україні атомну станцію на військову базу

Російські окупанти тримають у страху співробітників АЕС, деяких із них беруть у заручники, щоб потім вимагати викуп, пише WSJ. Наразі з 11 тис. співробітників у полоні перебувають понад 40 осіб.

Російська армія перетворює найбільшу в Європі атомну електростанцію на військову базу, що виходить на активний фронт, посилюючи місячну кризу безпеки для величезного об’єкта та його тисяч персоналу.

Про це пише The Wall Street.

На Запорізькій атомній електростанції перебувають понад 500 російських солдатів, які у березні захопили об’єкт, розгорнули важкі артилерійські батареї та заклали протипіхотні міни вздовж берегів водосховища, вода якого охолоджує шість реакторів, за словами працівників.

Позиції української армії знаходяться буквально за кілька кілометрів від АЕС на протилежному березі Дніпра, проте ЗСУ не можуть атакувати окупантів, боячись пошкодити ядерні реактори.

За даними WSJ, у червні російські окупанти розмістили на АЕС РСЗВ "Смерч" і "Град", а також танки та бронетранспортери. Земля навколо станції порита траншеями. При цьому на АЕС знаходяться технічні фахівці російської державної корпорації "Росатом", вони облаштували свою базу в бункері, що охороняється, і кажуть, що прибули до допомоги для надання консультативної допомоги.

"Вони тримають його як базу для своєї артилерії. Вони розуміють, що Україна не відповість на їхні напади з АЕС", - розповів джерелу європейський чиновник, який працює в сусідньому місті Запоріжжя, що залишається під контролем України.

Співробітники станції та їхні сім'ї побоюються, що мілітаризація АЕС, яка росте, може призвести до нової ядерної катастрофи на території України.

The Wall Street зазначає, що минулого тижня зі станції в МАГАТЕ вкотре на три дні перестали надходити дані моніторингу.

Напередодні українська державна енергетична компанія "Енергоатом" заявила, що російські війська загрожують осушити басейни охолодження. Окупанти підозрюють, що під водою бійці українського спротиву сховали зброю. Це може стати серйозною проблемою для АЕС, яка потребує постійного потоку очищеної води для охолодження реакторів.

МАГАТЕ, яке протягом кількох місяців безуспішно намагалося домовитися про проведення інспекції об'єкта, заявляє, що майже все те, що воно називає "сімома стовпами ядерної безпеки", на Запорізькій АЕС ігнорується. До цих вимог належать фізична цілісність будівлі, регулярний дистанційний моніторинг радіації та постійне надходження на об'єкт запасних частин, палива та витратних матеріалів.

Основний і безпосередній ризик становить персонал станції. За словами фахівців-ядерників, захоплення окупантами станції може призвести до того, що співробітники АЕС у стані стресу припустяться помилки або просто покинуть станцію у пошуках притулку на підконтрольній Україні території.

За словами робітників і місцевих жителів, за останні кілька тижнів кількість викрадень зросла. Окупанти раніше забирали тих, кого підозрювали у підтримці українських загонів самооборони. Тепер же заручником може стати будь-хто, причому останнім часом найчастіше забирають жінок.

"Окупанти мають ще одне важливе заняття - викрадення людей", - сказав Дмитро Орлов, мер найближчого міста Енергодара, з якого він утік після окупації.

Щодня ми отримуємо два або три повідомлення про нові викрадення. Людей викрадають масово".

За словами робітників і керівництва АЕС, викрадених б'ють, катують та відмовляють у їжі. У травні російські окупанти застрелили 53-річного ремонтника Сергія Швеця, якого звинуватили у передаванні інформації українським силам.

"Не може бути радіаційної безпеки на атомній електростанції, чий персонал живе в окупованому місті, населення якого тероризується", - сказав професор японського Фукусімського інституту радіоактивності навколишнього середовища Марк Железняк.

Нагадаємо, що у Мелітополі окупанти маскують гранати в кущах та на гіллі дерев.

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