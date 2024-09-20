Російська армія посеред дня вдарила ракетами по Одесі: є руйнування і потерпілі

Є потерпілі місцеві мешканці.
Вдень 20 вересня армія РФ завдала ракетного удару по Одесі. Попередньо, окупанти випустили по місту ракети "Іскандер-М".
Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Уламки ракети пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антігуа. Окрім того, четверо цивільних людей отримали поранення. Медики надають їм необхідну допомогу.
"Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян. Вкотре закликаю: при оголошенні сигналу повітряної тривоги прямуйте до укриття", - наголосив чиновник.
Нагадаємо, під час повітряної тривоги в Одесі сталися вибухи. Згодом до неба здійнявся стовп диму.
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