Російська армія прицільним вогнем обстріляла транспортне підприємство в Херсоні: є жертви (фото, відео)

Росіяни вгатили по місту з окупованої території Херсонщини.
У Херсоні 22 червня окупаційні війська армії РФ прицільним вогнем вдарили по комунальному транспортному підприємству. Є загиблі.
Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
"Били по цивільних працівниках, котрі забезпечують життєдіяльність міста", - наголосив очільник ОВА.
Внаслідок обстрілу на місці загинув 55-річний чоловік. Спочатку було відомо, що поранення отримали п'ятеро осіб. Їх шпиталізували. Втім, згодом Прокудін поінформував, що також загинув 43-річний працівник.
"Лікарі намагалися врятувати його життя, однак травми виявилися надто тяжкими. Чоловік помер у медзакладі", - додав голова ОВА.
Внаслідок атаки окупантів по обласному центру розпочато розслідування "за фактами порушення законів та звичаїв війни", повідомили у прокуратурі. За даними слідства, росіяни обстріляли з артилерії місто близько 10:20 з тимчасово окупованої території Херсонщини.
"Внаслідок прицільного удару по транспортній інфраструктурі, травми несумісні із життям, отримали двоє співробітників тролейбусного підприємства. Ще четверо людей дістали поранення, їх госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, близько 8:30 п'ятниці, 23 червня, у Херсоні пролунали вибухи. Повітряної тривоги в регіоні не оголошували. Офіційної інформації не було.