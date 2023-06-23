Російська армія прицільним вогнем обстріляла транспортне підприємство в Херсоні: є жертви (фото, відео)

Росіяни вгатили по місту з окупованої території Херсонщини.

У Херсоні 22 червня окупаційні війська армії РФ прицільним вогнем вдарили по комунальному транспортному підприємству. Є загиблі.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Били по цивільних працівниках, котрі забезпечують життєдіяльність міста", - наголосив очільник ОВА.

Внаслідок обстрілу на місці загинув 55-річний чоловік. Спочатку було відомо, що поранення отримали п'ятеро осіб. Їх шпиталізували. Втім, згодом Прокудін поінформував, що також загинув 43-річний працівник.

"Лікарі намагалися врятувати його життя, однак травми виявилися надто тяжкими. Чоловік помер у медзакладі", - додав голова ОВА.

Росіяни вдарили по комунальному транспортному підприємству в Херсоні. / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Росіяни обстріляли Херсон 23 червня. / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Окупанти вдарили по комунальному транспортному підприємству Херсона. / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У Херсоні росіяни вбили двох людей під час атаки на комунальне підприємство. / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Внаслідок атаки окупантів по обласному центру розпочато розслідування "за фактами порушення законів та звичаїв війни", повідомили у прокуратурі. За даними слідства, росіяни обстріляли з артилерії місто близько 10:20 з тимчасово окупованої території Херсонщини.

"Внаслідок прицільного удару по транспортній інфраструктурі, травми несумісні із життям, отримали двоє співробітників тролейбусного підприємства. Ще четверо людей дістали поранення, їх госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу Херсона загинув 55-річний та 43-річний працівники підприємства. / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Четверо працівників херсонського комунального підприємства опинилися у лікарні. / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Росіяни вдарили по Херсону 23 чеорвня. / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Окупанти прицільним вогнем обстріляли транспортне підприємство в Херсоні

Як повідомлялося, близько 8:30 п'ятниці, 23 червня, у Херсоні пролунали вибухи. Повітряної тривоги в регіоні не оголошували. Офіційної інформації не було.

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