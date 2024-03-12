Російська армія скинула авіабомбу на житлову багатоповерхівку в Куп'янську (фото)

Вночі проти вівторка, 12 березня, російська окупаційна авіація скинула керовану авіабомбу на житловий район Куп’янська в Харківській області. Пошкоджено багатоповерхівку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Внаслідок авіаудару стались руйнації у 5-поверховому житловому будинку. Також виникло декілька осередків займання. Зазначається, що горіли три квартири з першого по третій поверхи у одному під'їзді, а також одне помешкання у іншому під'їзді будівлі. Загальна площа пожеж склала 150 кв.м.

Станом на 04:15 вогонь вдалось загасити. Рятувальники обстежили пошкоджену будівлю, жертв та постраждалих не виявлено, наголосили в ДСНС.

Як повідомлялося, вночі проти 12 березня РФ атакували південь України дронами і ракетою. Силами ППО було знищено вісім БпЛА та одну ракету.

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