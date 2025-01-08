Російська армія стоїть за кілометр: ворог наближається до важливого міста на Донеччині

У місті досі залишаються люди, незважаючи на складну ситуацію.

Кілька місяців українські Сили оборони утримують позиції, зупинивши російську армію за кілометр від Мирнограда Донецької області. Втім, загарбники посилюють спроби обійти оборону з іншого боку.

Про це повідомив в.о. керівника Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк в ефірі "Еспресо".

"Кожного дня відбуваються артилерійські обстріли. На щастя, не завжди є влучання в забудову - здебільшого снаряди падають на околиці", - зауважив чиновник.

З його слів, наразі у Мирнограді залишається близько п'яти тисяч мешканців. Зараз неможливо порахувати точну кількість, оскільки люди ховаються у підвалах багатоповерхових будинків, а в приватному секторі це складно визначити, наголосив чиновник. Переважно у місці перебувають люди похилого віку та ті, хто продовжує працювати за межами населеного пункту.

"У місті працює кілька невеликих крамниць, які продають продукти, але вони розташовані у більш небезпечних районах. На жаль, мешканці, які досі залишаються, не погоджуються на евакуацію. Причини у кожного різні. Від вересня у місті немає світла, газу та води", - наголосив Третяк.

Як повідомлялося, російські війська далі сунуть на Покровськ. У місті все ще перебувають 7300 жителів.

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