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Російська армія вбила жителя Чернігівщини, який збирав в лісі гриби

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Російська армія вбила жителя Чернігівщини, який збирав в лісі гриби

Фото: Pexels

Житель Чернігівщини загинув від російського осколка, коли збирав у лісі гриби.

Жителі селища Мощенка, що на Чернігівщині, повідомили про виявлення в лісі тіла 31-річного чоловіка.

Про це інформує оперативне командування «Північ».

На місці події з’ясувалося, що місцевий житель селища отримав осколкові поранення в ліву лопатку. Вочевидь, внаслідок обстрілу російською артилерією.

Тіло загиблого евакуйовано до місця проживання представниками Національної поліції.

«Вкотре звертаємося до всіх жителів регіону, особливо прикордонних районів, які потерпають від систематичних  обстрілів з боку РФ, та закликаємо уникати прогулянок в ліс з будь-яких причин! Бережіть своє життя та здоров‘я, не наражайте себе на небезпеку!», - йдеться у повідомленні.

Небезпечні ліси через війну з РФ

Через війну з Росією ліси стали небезпечними для українців. На деокупованих територіях триває розмінування лісів, де традиційно місцеві мешканці збирали ягоди та гриби. Проте у лісі їх може чекати смерть від російських мін. 

Наприклад, на Харківщині жінка у лісі наступила на міну

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Дата публікації
Перегляди
399
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