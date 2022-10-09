Російська армія вбила жителя Чернігівщини, який збирав в лісі гриби

Житель Чернігівщини загинув від російського осколка, коли збирав у лісі гриби.
Жителі селища Мощенка, що на Чернігівщині, повідомили про виявлення в лісі тіла 31-річного чоловіка.
Про це інформує оперативне командування «Північ».
На місці події з’ясувалося, що місцевий житель селища отримав осколкові поранення в ліву лопатку. Вочевидь, внаслідок обстрілу російською артилерією.
Тіло загиблого евакуйовано до місця проживання представниками Національної поліції.
«Вкотре звертаємося до всіх жителів регіону, особливо прикордонних районів, які потерпають від систематичних обстрілів з боку РФ, та закликаємо уникати прогулянок в ліс з будь-яких причин! Бережіть своє життя та здоров‘я, не наражайте себе на небезпеку!», - йдеться у повідомленні.
Небезпечні ліси через війну з РФ
Через війну з Росією ліси стали небезпечними для українців. На деокупованих територіях триває розмінування лісів, де традиційно місцеві мешканці збирали ягоди та гриби. Проте у лісі їх може чекати смерть від російських мін.
Наприклад, на Харківщині жінка у лісі наступила на міну.
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