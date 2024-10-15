Російська армія вдарила по Миколаєву ракетами С-300: є жертви і значні руйнування

Вночі проти 15 жовтня, близько 02:30, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Миколаєву. Попередньо, ворог атакував місто, ракетами типу С-300. Є жертви.

Про це повідомив керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За інформацією чиновника, внаслідок обстрілу загинула щонайменше одна жінка. Крім того, поранення отримали 16 людей, з них трьом надано амбулаторну допомогу.

"Пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, тривають заходи з ліквідації", - наголосив Кім.

Як повідомлялося, посеред ночі у Миколаєві пролунали вибухи. Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Читайте також: