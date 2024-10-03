Російська армія вдарила по об'єктах енергетики у кількох областях: які наслідки

Вночі 3 жовтня російські окупаційні війська атакували енергетичні об’єкти на півночі та півдні України. Сталися відключення світла. Наразі їх скасували.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

"Вночі російські БпЛА атакували енергооб’єкти у кількох областях. Внаслідок влучань є пошкоджене обладнання і знеструмлені споживачі. Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи", - повідомили в компанії.

Зазначається, що від 10:15 у частині Харківської та Полтавської областей запроваджені аварійні відключення світла. Енергетики вдалися до обмеження, аби не допустити перевантаження обладнання. В 11:30 в "Укренерго" повідомили, що аварійні відключення на Харківщині та Полтавщині скасовані.

Застосування графіків відключень тривало понад годину.

Нагадаємо, що також зранку 3 жовтня Суми і район залишилися без світла. Сталися аварійні вимкнення.

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