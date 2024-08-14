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Російська армія вдарила по об'єктах енергетики: які наслідки атак

Російська армія вдарила по об'єктах енергетики: які наслідки атак

Удар по об'єкту енергетики. / Фото: Associated Press

Окупанти атакували дронами.

Вночі та зранку 14 серпня російські окупаційні війська атакували енергетичні об’єкти на півночі та півдні України. Тимчасово сталися відключення світла.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Вночі російські безпілотники атакували енергооб’єкт обленерго у північному регіоні. Внаслідок удару окупантів були знеструмлення споживачі в окремих районах Чернігівської області. На ранок енергетики відновили електроенергію.

Вже зранку росіяни обстріляли енергооб’єкт "Укренерго" на півдні України. Знеструмлення споживачів не було. Втім, наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. 

Як повідомлялося, вночі 14 серпня армія РФ вдарила по Україні ракетами і "Шахедами". Окупанти випустили дві керові авіаційні ракети Х-59/69 та 38 ударних БпЛА Shahed. Сили ППО знищили 17 дронів.

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