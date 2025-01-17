Російська армія вдарила по Україні БпЛА і балістикою: скільки цілей вдалось збити і де сталися влучання

Вночі проти п'ятниці, 17 січня, армія РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М", а також пів сотнею ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знищили 33 дрони. Десять безпілотників не досягнули цілей.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 33-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях",- поінформували в командуванні.

Втім, зафіксовано влучання ударних безпілотників у підприємства в Одеській області. Крім того, внаслідок падіння збитих дронів пошкоджено будівлі установ, приватного підприємств та домогосподарств на Харківщині, Черкащині та Київщині.

Зазначається, що дев'ять ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено Також один БпЛА вийшов з повітряного простору України в напрямку Румунії.

В ПС повідомили, що вночі росіяни атакували балістикою з Ростовської області, а безпілотниками - із п’яти напрямків: Міллерово, Орла, Брянська, Курська і Приморсько-Ахтарська.

Як повідомлялося, вночі російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА. У низці областей лунали вибухи.

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