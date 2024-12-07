Російська армія вдарила по Україні ракетою і дронами: скільки цілей збила ППО

Вночі проти 7 грудня армія РФ завдала удару ракетою невстановленого типу по Сумській області. Також росіяни атакували 14 ударними "Shahed" та безпілотниками інших типів.

Про це повідомило Командування повітряних сил ЗСУ.

"Збито сім ворожих БпЛА у Київській, Вінницькій, Одеській, Черкаській та Житомирській областях", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, шість російських безпілотників було локаційно втрачено. Один вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку РФ.

Також військові повідомили, що росіяни запускали БпЛА з Приморсько-Ахтарська.