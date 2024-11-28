Російська армія вдарила по Волинській області: що відомо про наслідки "прильотів"

Вночі проти 27 листопада армія РФ завдала ударів по Волинській області. Сталися влучання на території регіону.

Про це повідомив очільник Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький

"На жаль, під час масованого удару ворога постраждала й Волинь. На території області є "прильоти", - йдеться у повідомленні.

За його словами, на Волині запровадили екстрені відключення світла.

Зауважимо, що мер Луцька Ігор Поліщук повідомив про те, що в частині міста зникла електроенергія.

Як повідомлялося, зранку 28 листопада російська армія масовано атакувала Україну ракетами. У низці областей пролунали вибухи, є "прильоти".

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