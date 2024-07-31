Російська армія відходить із Криму: полковник запасу ЗСУ Світан вказав на ознаки

За зауваженнями експерта, зараз спостерігається друга хвиля відходу, а саме відхід ППО.

Російська армія потрохи втікає із окупованого Криму. Спочатку вони вивели Чорноморський флот, зараз перекидають із півострова засоби ППО.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу.

Також читайте ЗСУ відправили до пекла ще понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати

За його словами, утримати Крим військовими механізмами у них немає можливості. Тому, на його думку, це справа часу, коли будь-які оборонні редути будуть розбиті, а ворожа армія - знищена.

"Єдиний глобальний вихід для росіян – це покинути Крим, як це вже зробив Чорноморський флот. Саме вихід Чорноморського флоту з Криму – провісник тих дій, що відбуватимуться з російською армією та російськими громадянами, які зараз перебувають у Криму", - сказав він.

Світан зауважив, що спочатку з Криму виходитиме ворожа авіація, потім протиповітряна оборона, наземні війська та цивільні окупанти. Зараз спостерігаємо другу хвилю відходу, а саме відхід ППО.

"Це не посилення Керченського напрямку, вони просто намагаються піти з-під удару. Практично звільняють територію, розуміючи, що всі локатори на західному узбережжі – будуть знищені", - вважає Світан.

Нагадаємо, у Мережі обговорюють разючі зміни, що тимчасово окупований Росією Крим поступово перетворюється на напівпустелю.

Росіяни прозівали удари по стратегічному аеродрому в Криму!

Читайте також:



