Російська армія з безпілотника атакувала бригаду медиків на Херсонщині

У четвер, 1 лютого, окупаційне військо атакувало бригаду швидкої допомоги у Бериславському районі на Херсонщині.

Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної військової адміністрації.

"Російська армія атакувала бригаду швидкої на Херсонщині", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни атакували медиків з безпілотника. За інформацією місцевої влади, лікарі поверталися з виклику. Вони не постраждали, але пошкоджено автомобіль.

Як повідомлялося, протягом 31 січня росіяни атакували житлові квартали у Херсоні та області. Через російську атаку шестеро людей дістали поранення.

Читайте також: