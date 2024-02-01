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Російська армія з безпілотника атакувала бригаду медиків на Херсонщині

Російська армія з безпілотника атакувала бригаду медиків на Херсонщині

Швидка допомога. / Фото: УНІАН

Минулося без жертв.

У четвер, 1 лютого, окупаційне військо атакувало бригаду швидкої допомоги у Бериславському районі на Херсонщині.

Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної військової адміністрації. 

"Російська армія атакувала бригаду швидкої на Херсонщині", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що росіяни атакували медиків з безпілотника. За інформацією місцевої влади, лікарі поверталися з виклику. Вони не постраждали, але пошкоджено автомобіль. 

Як повідомлялося, протягом 31 січня росіяни атакували житлові квартали у Херсоні та області. Через російську атаку шестеро людей дістали поранення.

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