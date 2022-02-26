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Російська армія захопила аеропорт у Бердянську

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Житлові будинки не пошкоджені.

Російська військова техніка захопила територію колишнього аеропорту Бердянськ.

Про це повідомила Бердянська міська рада у Facebook.

Своєю чергою, в.о. міського голови Бердянська Олександр Свідло розповів, що ні об'єкти інфраструктури, ні житлові будинки, ні багатоповерхові будинки не пошкоджені. Через основні в'їзди до міста військова техніка не заходила.

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