Російська армія запустила ракети по Запоріжжю: одна потрапила в склади "Мотор Січі"

Російська армія запустила ракети по Запоріжжю: одна потрапила в склади "Мотор Січі"

Окупанти також намагалися знищити летовище.

У ніч проти 28 лютого російська армія запустила ракети у бік Запоріжжя.

Про це повідомили у Запорізькій ОДА.

В обласному центрі агресор намагався знищити летовища: двома літаками було завдано удар.

Одна з ракет потрапила в склади "Мотор Січі", друга - в підприємство "МІГ-ремонт". Ще одна ракета впала недалеко від ліцею "Захисник", де навчаються 50 дітей. "Ракети не вибирають: діти там, військові об’єкти чи інше", - наголосили в ОДА.

За ініціативи штабу встановлені захисні споруди біля Запоріжжя, аби максимально ускладнити рух ворога.

Згідно оперативних даних, повідомляють в ОДА, окупанти продовжують наступ у бік Маріуполя.