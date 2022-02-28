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Російська армія запустила ракети по Запоріжжю: одна потрапила в склади "Мотор Січі"

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Окупанти також намагалися знищити летовище.

У ніч проти 28 лютого російська армія запустила ракети у бік Запоріжжя.

Про це повідомили у Запорізькій ОДА.

В обласному центрі агресор намагався знищити летовища: двома літаками було завдано удар.

Одна з ракет потрапила в склади "Мотор Січі", друга - в підприємство "МІГ-ремонт". Ще одна ракета впала недалеко від ліцею "Захисник", де навчаються 50 дітей. "Ракети не вибирають: діти там, військові об’єкти чи інше", - наголосили в ОДА.

За ініціативи штабу встановлені захисні споруди біля Запоріжжя, аби максимально ускладнити рух ворога.

Згідно оперативних даних, повідомляють в ОДА, окупанти продовжують наступ у бік Маріуполя.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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