Російська армія завдала удару по Харкову: постраждав цивільний об’єкт

Увечері в неділю, 12 листопада, у місті Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, російські терористи завдали удару по цивільному об'єкту в Шевченківському районі.

Він закликав харків’ян бути обережними під час повітряної тривоги. Відбій у Харкові було оголошено о 20:20.

За попередньою інформацією від голови ОВА Олега Синєгубова, постраждалих внаслідок ворожого обстрілу немає. Пошкоджено тільки цивільну інфраструктуру міста.

“Профільні служби працюють на місці влучання”, - повідомив він.

Ймовірно, росіяни обстріляли Харків ракетами С-300. Про їхній запуск з території Бєлгородської області РФ повідомляли російські Z-пабліки.

Нагадаємо, у неділю, 12 листопада, вранці потужний вибух у Харкові стався на території автозаправки неподалік Південного вокзалу. Є постраждалий.

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