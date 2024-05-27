Російська армія завдала удару по Миколаївщині: є загиблі та постраждалі (фото)

Під час розбору завалів виявлено тіла двох загиблих людей.

Російські окупанти сьогодні, 27 травня, завдали ракетного удару по Снігурівці на Миколаївщині. Внаслідок терористичної атаки загинули троє людей, ще шестеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

“Сьогодні під обстрілом ворога опинились цивільні об'єкти області. Вдень, в результаті ракетного удару по місту Снігурівка виникла пожежа кав'ярні, автомагазину та шиномонтажу, вибуховою хвилею пошкоджено автомийку самообслуговування. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 300 квадратних метрів. Наразі відомо про п'ятьох постраждалих. Двоє з них – 17-річні дівчина та хлопець”, - розповіли в ДСНС.

Там також додали, що під час розбору завалів виявлено тіла двох загиблих людей. Роботи тривають.

ОНОВЛЕНО. Станом на 16:50 відомо про трьох загиблих місцевих мешканців.

"Троє людей загинуло та шість постраждали внаслідок російської атаки по Снігурівці. Двоє постраждалих – 17-річні дівчина та хлопець. Рятувальні роботи тривають", - зазначив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Нагадаємо, що у Харкові пролунав вибух. Приліт у промзону Холодногірського району міста.

Читайте також: