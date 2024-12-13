Російська армія завдає ударів по об'єктах енергетики: деталі

Міністр не повідомив про наслідки атаки.

Російська армія зранку 13 грудня атакує об'єкти енергетики у різних регіонах України. Втім, наразі деталей про наслідки та "прильоти" немає.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Ворог продовжує свій терор. Знову енергетика по всій Україні під масованим ударом. Енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми", - йдеться у повідомленні очільника Міненерго.

За його словами, щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись завдані пошкодження.

Як повідомлялося, зранку 13 грудня російська армія атакує ракетами Україну. Зокрема, о 07:24 стало відомо про зліт носія "Кинджалів" - МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

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