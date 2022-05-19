Російська армія змінила тактику наступу і перейшла до атак меншими підрозділами - Пентагон

Російська армія змінила тактику наступу і перейшла до атак меншими підрозділами - Пентагон

Через опір українських військ та власні організаційні проблеми, російськиі командири перейшли до атак меншими підрозділами.

Це свідчить про зменшення амбіцій окупантів навіть у тактичному масштабі.

Про це повідомляє Washington Post, цитуючи представника Міністерства оборони США.

Зазвичай російське командування використовувало тактичні війська батальйонів, які налічують кілька сотень солдатів, для маневрування по полю бою. Але тривалі бої на Донбасі та застопорені наступи Росії призвели до виокремлення менших російських підрозділів.

Тож тепер російські війська працюють меншими групами зі значно "меншими" завданнями - замість з’єднань по кількасот осіб, дії проводяться групами від кількох десятків до сотні військових.

Якщо раніше йшлося про великі міста і цілі шматки території, то зараз окупанти зосереджують зусилля на певних містах, селах чи перехрестях доріг.

Але інші тактики росіян не змінилися.

Нагадаємо, на думку військового експерта Дмитра Снєгирьова, окупанти суттєво змінили тактику на фронті. За його словами, росіяни перейшли від оперативного оточення, до створення локальних котлів. Вони намагаються оточити українські війська на деяких напрямках, хоча на інших - самі можуть потрапити у пастку.

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