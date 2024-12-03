Російська армія змінює тактику повітряних атак: подробиці від військового експерта

Ще 2022-го "фюрер" попереджав про ймовірність ударів про цивільній інфраструктурі українських міст.

Армія Російської Федерації змінює тактику повітряних атак, застосовуючи безпілотники та ракети саме по енергетичній сфері України.

Про це розповів військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов в ефірі FREEДОМ.

З його слів, військова доктрина РФ передбачає превентивні удари по енергетичних об’єктах на території противника "з метою примусу до капітуляції".

"Тобто окупанти завдаватимуть ударів по енергетичній інфраструктурі України саме в період опалювального сезону з метою примусу українського політичного керівництва до переговорів, причому на російських умовах”, - наголосив Снєгирьов.

Експерт нагадав, що кремлівський "фюрер" ще у своєму виступі 30 вересня 2022 року акцентував на тому, що під час Другої світової війни антигітлерівські союзники також використовували тактику килимових бомбардувань та били по німецьких містах Кельн і Дрезден.

"Тобто ще 2022 року російський диктатор давав зрозуміти країнам Заходу про можливість завдавання ударів по мирних жителях, по цивільній інфраструктурі українських міст", - висловився Снєгирьов.

Наразі російські окупанти використовують так званий злітний характер завдання ударів по об’єктах енергетичного комплексу України. Це удари з використанням БпЛА, а також крилатих і балістичних ракет.

"Останній масштабний удар Росії з використанням БпЛА територією України — понад 100 одиниць дронів, що свідчить про те, що РФ і надалі буде масштабувати удари, насамперед по цивільних об’єктах на території нашої країни", - додав військово-політичний експерт.

Нагадаємо, раніше військові експерти повідомляли, що ворог накопичив понад 1000 ракет. Минулого тижня РФ відновила удари по об’єктам енергетики і встановила рекорд по кількості одночасного застосування “Шахедів” під час атаки.

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