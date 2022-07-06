Російська армія зруйнувала у Миколаївській області майже 6 700 цивільних об’єктів

Російська армія зруйнувала у Миколаївській області майже 6 700 цивільних об’єктів

Від початку війни Росії в Україні, 24 лютого, російські війська пошкодили або повністю знищили 6 683 цивільні об’єкти в Миколаївській області.

Крім того, окупаційна армія зруйнувала чи пшкодила 43 невійськові об'єкти на території регіону. Зазначається, що це дані станом на 6 липня.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної військової адміністрації.

Серед пошкоджених та знищених об’єктів за час повномасштабної війни:

4 362 житлові будинки;

41 медичний заклад, 271 навчальний заклад;

111 закладів культури;

80 об’єктів промислових підприємств;

об’єкти життєзабезпечення: 686 об’єктів газопостачання, 480 - електропостачання, 26 - водопостачання, 83 -теплопостачання;

544 інші невійськові об’єкти.

В ОВА наголошують, що досі тривають роботи з відновлення газо- та електропостачання у населених пунктах, які постраждали внаслідок бойових дій. Без газопостачання нараз залишаються 7 002 споживачі. Крім того, припинено електропостачання, водопостачання, водовідведення у 97 населених пунктах (у чотирьох – частково) Баштанського та Миколаївського районів.

Нагадаємо, голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім зазначає, що лінія фронту приблизно за 30 кілометрів від Миколаєва. Це майже вже не дозволяє працювати артилерії армії Росії. За словами Кіма, зараз немає скупчення військ і підготовки нападу ворога на Миколаївському напрямку.

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