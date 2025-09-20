- Дата публікації
Російська атака 20 вересня: стали відомі наслідки на Київщині
Інформація про загиблих та потерпілих на Київщині не надходила.
На Київщині вранці 20 вересня внаслідок російських ударів пошкоджено приватний будинок, палали автівки, інформація про загиблих та потерпілих не надходила.
Про це повідомляє ДСНС України.
Зокрема в с. Софіївська Борщагівка Бучанського району ліквідовано загорання п`яти легкових автомобілів на парковці поруч з багатоквартирним житловим будинком.
В Обухівському районі виникла пожежа і часткова руйнація приватного житлового будинку.
Нагадаємо, Росія вночі спрямувала на Дніпропетровську область безпілотники та ракети. Внаслідок ворожого удару пошкоджено житлову багатоповерхівку в Дніпрі, загинула одна людина, ще 13 постраждали.