Укрaїнa
2650
1 хв

Російська атака 20 вересня: стали відомі наслідки на Київщині

Інформація про загиблих та потерпілих на Київщині не надходила.

Віра Хмельницька
Наслідки російської атаки на Київщині

Наслідки російської атаки на Київщині / © ДСНС

На Київщині вранці 20 вересня внаслідок російських ударів пошкоджено приватний будинок, палали автівки, інформація про загиблих та потерпілих не надходила.

Про це повідомляє ДСНС України.

/ © ДСНС

© ДСНС

Зокрема в с. Софіївська Борщагівка Бучанського району ліквідовано загорання п`яти легкових автомобілів на парковці поруч з багатоквартирним житловим будинком.

/ © ДСНС

© ДСНС

В Обухівському районі виникла пожежа і часткова руйнація приватного житлового будинку.

Нагадаємо, Росія вночі спрямувала на Дніпропетровську область безпілотники та ракети. Внаслідок ворожого удару пошкоджено житлову багатоповерхівку в Дніпрі, загинула одна людина, ще 13 постраждали.

