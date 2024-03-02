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Російська атака безпілотниками на Харків та Одесу: головні новини ночі 2 березня 2024 року

Російська атака безпілотниками на Харків та Одесу: головні новини ночі 2 березня 2024 року

Ворог знову атакував мирне місто / Фото: suspilne.media

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Зруйнований вщент підʼїзд, поранені вагітна та трирічна дитина: стали відомі наслідки атаки РФ на Одесу Читати далі –>
  • В Одесі унаслідок ворожого нападу обвалилася частина одного з будинків у густонаселеному районі Читати далі –>
  • Вирви та спалені авто: очевидці розповіли подробиці атаки на Харків Читати далі –>
  • Є один загиблий внаслідок російської атаки на Одесу - очільник ОВА Читати далі –>
  • Росіяни атакували Харківщину безпілотниками і вбили чоловіка: поліція документує наслідки атаки російських БПЛА Читати далі –>

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