Російська атака на Дніпро: одна людина загинула, десятеро постраждали, серед них — двоє дітей

У ніч проти 8 листопада російський ударний дрон влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок у Дніпрі. Внаслідок вибуху зруйновано кілька квартир з четвертого по шостий поверх. На місці виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.

Про це інформує ДСНС України у повідомленні у соцмережах.

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники врятували 28 людей, серед яких п’ятеро дітей. У квартирі на п’ятому поверсі виявлено тіло загиблої жінки.

За медичною допомогою звернулися 10 постраждалих, серед них — двоє дітей. Госпіталізовано шістьох, у тому числі одну дитину. Інформація уточнюється.

Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим на місці. Для мешканців облаштовано три пункти незламності, де можна зігрітися й отримати підтримку. Усі екстрені служби продовжують працювати на місці трагедії.