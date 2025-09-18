- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 560
- Час на прочитання
- 1 хв
Російська атака на Київську область та ситуація у Купʼянську: головні новини ночі 18 вересня 2025 року
ТСН.ua пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 18 вересня 2025 року:
На Київщині було зафіксовано рух ворожих безпілотників: працювала ППО Читати далі –>
У небі над Києвом було зафіксовано загрозу: працювала ППО, містян закликали залишатися в укриттях Читати далі –>
Ворожа атака на Київщині: пожежі у Бориспільському та Бучанському районах Читати далі –>
Купʼянськ під тиском: бої точаться за підступи до міста — оглядач Читати далі –>
Російський БпЛА вдарив по заправці на Полтавщині: четверо людей постраждали Читати далі –>