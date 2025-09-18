ТСН у соціальних мережах

Російська атака на Київську область та ситуація у Купʼянську: головні новини ночі 18 вересня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися про головні події ночі.

Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 18 вересня 2025 року:

  • На Київщині було зафіксовано рух ворожих безпілотників: працювала ППО Читати далі –>

  • У небі над Києвом було зафіксовано загрозу: працювала ППО, містян закликали залишатися в укриттях Читати далі –>

  • Ворожа атака на Київщині: пожежі у Бориспільському та Бучанському районах Читати далі –>

  • Купʼянськ під тиском: бої точаться за підступи до міста — оглядач Читати далі –>

  • Російський БпЛА вдарив по заправці на Полтавщині: четверо людей постраждали Читати далі –>

