Російська атака на Одесу забрала життя 26-річної Дар’ї Кравченко: що про неї відомо

Кравченко Дар’я Миколаївна / © соцмережі

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В Одесі через атаку російського безпілотника на пляжі загинула 26-річна Дар’я Кравченко.

Інформацію про смерть дівчини оприлюднила її тітка Олександра Щезник у соціальній мережі Facebook.

Дар’я Кравченко — що відомо про дівчину

За наявними даними, Дар’я Кравченко народилася у 1999 році. Під час навчання у Скадовській школі №1 вона продемонструвала високі академічні успіхи, закінчивши заклад із золотою медаллю.

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Вищу освіту дівчина здобула у Київському політехнічному інституті, де навчалася на факультеті біомедичних технологій. Після завершення навчання Дар’я Кравченко будувала професійну кар’єру в медичній сфері та працювала на посаді заступниці директора одного з діагностичних центрів у Києві.

«Посмішка, очі, руки, обійми, голос, сміх, перші секрети… все життя тепер лише пам’ять… Як гірко, як боляче, як неймовірно ниє серце… Нехай згинуть ті хто розпочав і підтримує цю кляту війну… Боже, як болить…», — зазначила Олександра Щезник.

Атака РФ на Одесу 23 червня — останні новини

Нагадаємо, посеред дня 23 червня російські безпілотники вдарили по Одесі. Під прицілом опинилося морське узбережжя. Загинула жінка, поранено чоловіка.

Також голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що швидка допомога отримала виклик о 12:15. Перша медична бригада прибула на місце о 12:27, а згодом під’їхали ще дві. Попри те, що на момент приїзду лікарів жінка вже не подавала ознак життя, медики намагалися реанімувати її ще протягом 40 хвилин.

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