Російська атака на Одесу: відомі подробиці загибелі 26-річної жінки на пляжі

Пляж в Одесі Фото ілюстративне

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На узбережжі Одеси під час російської атаки загинула молода жінка. Наразі відкрито кримінальне провадження.

Очільник Одеської ОДА Олег Кіпер повідомив про це 23 червня.

Зазначається, що трагедія сталася під час повітряної тривоги, коли сили протиповітряної оборони відбивали чергову російську атаку.

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Чи можна було врятувати жінку

«За інформацією Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик на лінію „103“ надійшов о 12:15. Перша бригада екстреної медичної допомоги прибула на місце о 12:27, друга — о 12:30, третя — о 12:34. Попри те, що на момент прибуття медиків постраждала жінка вже не подавала ознак життя, лікарі ще протягом 40 хвилин проводили реанімаційні дії», — повідомив Кіпер.

В ОВА наголосили, що під час слідства буде надано правову оцінку діям усіх відповідальних осіб, зокрема орендаря пляжу, де сталася трагедія.

Також в адміністрації звернули увагу, що пляжна ділянка, на якій перебували відпочивальники, на момент інциденту не пройшла необхідну комісійну перевірку та не входила до переліку офіційно відкритих і перевірених місць для відпочинку.

Водночас в Одеській ОВА підкреслили, що першопричиною трагедії є російська збройна агресія та постійні удари по українських містах.

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Мешканців і гостей регіону закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги та негайно прямувати до укриттів, адже дотримання правил безпеки під час ворожих атак може врятувати життя.

Нагадаємо, вдень 23 червня російські «Шахеди» вдарили по Одесі. Під прицілом опинилося морське узбережжя. Там загинула жінка, поранено чоловіка.

Як раніше повідомлялося раніше, в Одесі 26-річна дівчина, померла після влучання уламка БпЛА в шию, внаслідок атаки РФ.

Чоловікові, який отримав поранення, 39 років.

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